La nuova sanità: al Boschetto il 19 marzo debutta l'infermiere di Famiglia e Comunità

Importante novità per il quartiere Boschetto, centro di sperimentazione di nuovi servizi. Giovedì prossimo, 19 marzo, nel centro civico recentemente ristrutturato, si insedierà l’ambulatorio dell’infermiere di Famiglia e di Comunità, un presidio sanitario nuovo per la città di Cremona realizzato dall’Asst, dedicato alla prevenzione, al monitoraggio della salute e al supporto delle persone più fragili e con patologie croniche.

Qualche settimana fa erano stati compiuti gli ultimi passi formali tra il Comune e la stessa azienda sanitaria per l’utilizzo degli spazi in comodato d’uso, spazi che originariamente erano stati pensati per il medico di base, che però nel frattempo ha cessato l’attività senza più essere sostituito per la nota carenza di professionisti.

Un nuovo modello di sanità territoriale, dunque, che cerca di rispondere al decentramento delle cure e della prevenzione come prevedono le linee regionali. L’ambulatorio sarà ufficialmente inaugurato alle 16.30 e resterà aperto fino alle 18.30, alla presenza degli infermieri di famiglia e di una assistente sociale che illustreranno le attività ai residenti.

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