Luxuria “Enrica voleva bere la vita fino all’ultima goccia”

ROMA (ITALPRESS) – “Anche se aveva dei dolori voleva continuare a bere la vita fino all’ultima goccia. Enrica è amatissima. Una donna coraggiosa, sincera, vera, rispettosa, con un grande senso della giustizia e dell’etica”. Lo afferma Vladimir Luxuria arrivando alla camera ardente di Enrica Bonaccorti. “Anche se tu sai che la malattia è implacabile, non ti riesci mai ad abituare alla dipartita o, come direbbe lei, alla lontananza”, aggiunge.

