13 Mar 2026 Leadership femminili, tra storie e sfide vinte: confronto tra imprenditrici e studenti
13 Mar 2026 Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: informazioni utili
13 Mar 2026 Guidava sbandando: tasso alcolico quattro volte oltre il consentito. Denunciato
13 Mar 2026 Longevità, giovedì 19 marzo tavola rotonda interdisciplinare al Filo
13 Mar 2026 "Il Misantropo" di Molière in scena al Ponchielli il 15 febbraio
Malattie croniche, Nicolò “Garantire al paziente la presa in carico”

ROMA (ITALPRESS) – “Per quanto riguarda le patologie croniche, come le malattie infiammatorie intestinali, è fondamentale garantire al paziente un percorso e una presa in carico predefiniti, senza lasciarlo alla sola prenotazione tramite Cup per ogni singola prestazione. Questo implica un passaggio non semplice dal punto di vista gestionale e organizzativo”. Lo ha detto Massimo Nicolò, assessore regionale alla Sanità della Liguria, intervenendo a The Watcher Talk Salute, format di Urania News.
