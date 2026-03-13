Passeggiate cremonesi nella pittura tardo gotica, appuntamento domenica

Nel cuore di Cremona, tra le vie del centro storico e le navate antiche delle sue chiese, si nasconde un capitolo affascinante e poco conosciuto della storia dell’arte locale: quello della pittura tardogotica cremonese. Domenica 15 marzo sarà possibile riscoprirlo con la storica dell’arte e guida turistica Lucia Tornaghi attraverso un itinerario speciale della rassegna Passeggiate Cremonesi, l’iniziativa culturale promossa da Target Turismo che invita cittadini e visitatori a scoprire seguendo percorsi urbani guidati aspetti inediti tra arte, storia e cultura cremonesi.

Sarà un vero viaggio nel tempo, capace di riportare i partecipanti alla Cremona del Quattrocento, un periodo di straordinario splendore in cui la città era attraversata da fermenti artistici raffinati; a guidare l’itinerario sarà la storica dell’arte Lucia Tornaghi, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta di opere e dettagli spesso trascurati dagli itinerari più tradizionali, ma ricchi di fascino e significato.

Il percorso prenderà avvio dal maestoso Duomo di Cremona, dove gli affreschi con le storie dei patriarchi dell’Antico Testamento raccontano la profondità simbolica della cultura figurativa medievale. Da qui la passeggiata proseguirà verso la Chiesa di Santa Lucia, dove i recenti restauri hanno riportato alla luce pitture sorprendenti ed eleganti immerse in un blu intenso e luminoso che incornicia l’Incoronazione della Vergine, restituendo tutta la grazia e la raffinatezza della sensibilità gotica.

Tappa immancabile sarà poi la Chiesa di Sant’Agostino, dove la splendida Cappella Cavalcabò custodisce uno degli esempi più suggestivi di devozione e committenza aristocratica del tempo. Il cammino si concluderà nella Chiesa di San Luca, davanti a un affresco quasi sconosciuto che narra le storie di San Giovanni Battista di intensa meditazione e intensità narrativa. Per informazioni e prenotazioni Target Turismo Tel. 379 1165691, mail prenotazioni@targetturismo.com.

© Riproduzione riservata