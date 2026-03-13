Piemonte, Cipolletta “Manifattura e servizi avanzati un settore unico”

TORINO (ITALPRESS) – “Alla logica del prodotto che è sempre presente e ci vede ancora in prima linea, anche se alcuni comparti come l’automotive stanno segnando un po’ il passo, la creazione di servizi a valore aggiunto legati al prodotto dà una rappresentazione più corretta che è quella del valore della manifattura. Per dare un elemento numerico, su base 100 di valore legato al prodotto, ormai circa 45 è il peso dei servizi aggiunti al prodotto, quindi manutenzione predittiva, formazione e feedback dei consumatori. È una visione più estesa, che del resto i nuovi economisti sollecitano e propongono, quindi l’economia ibrida, è un modo per vedere in maniera più corporate il valore aggiunto della manifattura”. Così il presidente della Camera di Commercio di Torino, Massimiliano Cipolletta, commenta il ‘Rapporto industria e servizi organizzati 2026’ realizzato insieme a Unione Industriali Torino e Centro di Ricerca e documentazione Luigi Einaudi. “Oggi stiamo illustrando un lavoro molto interessante che implica una visione più ampia del concetto industriale – ha aggiunto Cipolletta – Vengono considerati molti più codici Ateco del registro imprese, che vanno a determinare quello che è stato battezzato un nucleo industriale esteso, per dare una presentazione più corretta di quello che è oggi il valore aggiunto della manifattura”.

