Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: informazioni utili

Domenica 22 marzo, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 23 marzo dalle ore 7 alle ore 15, si vota per il Referendum popolare confermativo della legge costituzionale Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare. E’ opportuno che l’elettore controlli per tempo gli spazi disponibili sulla propria tessera elettorale.

Per agevolare i cittadini, l’Ufficio Elettorale (corso Vittorio Emanuele II, 42) sarà aperto al pubblico, senza prenotazione, per il rilascio della tessera elettorale – in caso di esaurimento degli spazi o smarrimento – oltre ai consueti orari, venerdì 20 marzo e sabato 21 marzo, dalle ore 8:30 alle 18, domenica 22 marzo dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 23 marzo dalle ore 7 alle ore 15,00. L’Ufficio Anagrafe (via Ala Ponzone, 32) sarà aperto al pubblico, senza prenotazione, per il solo rilascio delle carte identità per i cittadini che ne abbiano bisogno per recarsi al voto, domenica 22 marzo dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 23 marzo dalle ore 7 alle ore 15.

Gli elettori che intendono esercitare il diritto di voto, ma sono impossibilitati a recarsi al seggio autonomamente a causa di impedimento motorio, possono chiedere di essere accompagnati con il servizio di trasporto effettuato da un’associazione provvista di automezzi attrezzati per il trasporto di persone disabili. Per usufruire di questo servizio basta telefonare all’Ufficio Elettorale (tel. 0372407333 – 0372407332).

Tutti i seggi sono collocati nella sede indicata sulla tessera elettorale fatta eccezione per il seggio del Centro Civico Maristella, non idoneo per le operazioni elettorali, sede delle sezioni 45 – 73, che sono state trasferite alla Scuola primaria “A. Stradivari” con ingresso da via S. Bernardo 1. Il seggio 67 (ex Migliaro) è stato invece trasferito dal Centro Civico Boschetto all’Istituto Tecnico di Istruzione Superiore “J. Torriani”, ingresso da via Lea Garofalo n. 3/5 (ex via Seminario, 19). Per facilitare lo spostamento sia degli elettori residenti al quartiere Maristella, sia per quelli che abitano al Migliaro, è stato istituito un servizio di navette gratuito (si veda tabella allegata).

