Referendum, Zangrillo “Vogliamo una giustizia giusta, non guerra a magistratura”

TORINO (ITALPRESS) – “Non vogliamo fare la guerra alla magistratura, anzi questa riforma parte dalla necessità di rispettare il dettato della Costituzione, che dice che la magistratura deve essere indipendente e che il giudice deve essere terzo. Non vogliamo fare la guerra all’opposizione, la nostra battaglia non è per dimostrare che abbiamo più voti di loro, ma la nostra battaglia è per restituire ai cittadini una giustizia giusta”. Così il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, a margine di un evento sul referendum a Torino.

