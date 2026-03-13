Sala “Anche se vince il No al Referendum Meloni fa bene ad andare avanti”

MILANO (ITALPRESS) – In merito al referendum sulla giustizia, “Meloni fa assolutamente bene a dire che andrà avanti comunque e io credo che debba andare avanti comunque: se le nostre regole impongono per un cambiamento della costituzione di fare giustamente un referendum non è che poi se non va bene ci si deve dimettere”. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell’evento “Milano Smart”. “Io comunque penso che vincerà no, però staremo a vedere – ha spiegato il primo cittadino – Certo che però è una prova perché queste che alla fine sono un po’ prove di forza, alla fine in Italia non sempre funzionano. In nome della stabilità viene invocato anche il presidenzialismo, che potrebbe essere la prossima battaglia. Ma io non ho mai visto un governo stabile come questo, quindi pensassero ai problemi del Paese e in particolare del territorio”.

