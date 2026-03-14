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Cultura e spettacoli

Being There, la cascina oggi: al CrAb la mostra fotografica sulla campagna cremonese

di Federica Priori

È allestita nello spazio CrAb di Cremona la mostra “Being There – abitare la cascina oggi”, viaggio fotografico nella campagna di Genivolta

Il servizio di Federica Priori
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Raccontare attraverso immagini e voci che cos’è l’abitare una cascina oggi: è Being There, progetto artistico e al contempo ricerca antropologica a cura del duo DAVICINO formato da Cinzia Brambilla, progettista multimediale e Cosimo Di Giacomo, designer della comunicazione, sviluppato fra il 2017 e il 2018 nella campagna di Genivolta e poi confluito in una mostra fotografica con integrazioni audio.

L’esposizione è allestita al CrAb, il community hub gestito da Cooperativa Sociale Nazareth nel quartiere S. Ambrogio di Cremona, dove diventa occasione di interazione fra quanti fruiscono lo spazio per diverse attività.

Being There si fonda sull’idea di riconnessione e valorizzazione dei territori. Scorci di campagna cremonese emergono negli scatti, guardando sia all’interno sia oltre i muri delle cascine. Fotografie, dunque, ma anche racconti che i visitatori possono ascoltare inquadrando appositi Qr Code.

La mostra è aperta al pubblico gratuitamente fino all’8 maggio, visitabile il martedì e il giovedì dalle 8:30 alle 12:30 o su prenotazione.

© Riproduzione riservata
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