Cremona&Bricks 2026 al via: diorami, spettacoli e creatività nel weekend dei mattoncini

Al via la quinta edizione di Cremona&Bricks, l’evento dedicato ai mattoncini Lego più grande d’Italia. Il quartiere fieristico è stato preso d’assalto fin dall’apertura per una due giorni che trasforma la Fiera in un universo di creatività.

“Tante conferme, tutto quello che c’era l’anno scorso lo trovate anche quest’anno” spiega Ugo Carminati, Presidente di Cremona&Bricks. “Abbiamo aggiunto e allargato l’area gioco, – prosegue il presidente – abbiamo onorato i 15 anni dei Ninjago con un diorama a tema, abbiamo arricchito l’architettura, c’è il Duomo di Cremona con piazza del Comune, di fianco Palazzo Vidoni, sede dei commercianti e poi ce n’è per ogni gusto e ogni palato, sia per acquistare, perché i mercatini si sono allargati, che per giocare. Abbiamo anche la presenza sia di Lego Italia che di Lego Danimarca, più di così non potevamo sperare per quest’anno”.

Non solo Lego ma anche tanta animazione attorno a questa manifestazione, aggiunge Carminati: “Abbiamo oltre ai soliti Florence Knight a tema Star Wars, un gruppo di spadaccini medievali che sono del territorio cremonese, abbiamo spettacoli di animazione, abbiamo i disc jockey, abbiamo gli spettacoli a tema Harry Potter”.

Tra il “Vintage Village“, che celebra i set degli anni ’60 e ’70, e le aree dedicate alla robotica, Cremona&Bricks conferma il valore educativo del gioco, capace di unire generazioni diverse sotto il segno dell’immaginazione.

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