Gazebo di Fdi in piazza Stradivari per il Sì al referendum, Poggi: "Non ci fermiamo"

Questa mattina, in piazza Stradivari davanti a Spazio Comune, nel pieno della giornata di mercato, Fratelli d’Italia Cremona ha incontrato la città, e la città si è fatta sentire.

Il gazebo organizzato per promuovere il sì al referendum sulla riforma della giustizia – in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 – ha visto una grande partecipazione. Tanta gente si è fermata, ha ascoltato, ha fatto domande. FDI ha distribuito materiale informativo, ma soprattutto si è confrontato con una cittadinanza curiosa, attenta, sempre più consapevole di ciò che è in gioco: una riforma storica, quella della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri.

“Questi mesi di campagna referendaria ci hanno dimostrato che i cremonesi vogliono una giustizia più giusta, più equilibrata, più credibile. E noi continueremo a batterci per questo fino all’ultimo momento. Un grazie enorme va a tutti i militanti e volontari che si sono spesi con passione in questi mesi, e in particolare nello sprint finale, in questa settimana che ci separa dal voto: senza di loro, nulla di tutto questo sarebbe possibile.” dichiara Andrea Poggi, presidente di Fratelli d’Italia Cremona.

Prosegue Poggi: “Mancano pochi giorni al voto e l’entusiasmo che sentiamo sul territorio ci dà una carica straordinaria. Non ci fermiamo: andremo avanti con le ultime iniziative, porta a porta, piazza per piazza, per portare il messaggio del SÌ fin dove possiamo arrivare. Il 22 e il 23 marzo i cremonesi hanno l’occasione di scrivere una pagina importante per la storia della giustizia italiana. Noi ci saremo.”

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