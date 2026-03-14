Masterclass di Pianoforte a Cremona: Classicismo e Romanticismo con Michael Wessel

Il conservatorio “Claudio Monteverdi” di Cremona apre al pubblico la Masterclass di Pianoforte “Classicismo e Romanticismo Tedesco” tenuta dal Maestro Michael Wessel nei giorni 23 e 24 Marzo. L’evento vedrà protagonisti otto studenti di pianoforte del Conservatorio, alunni dei docenti M° Maurizio Baglini e M° Federico Porcelli.

Si tratta di due giorni di interessante lavoro sul repertorio pianistico classico e romantico dell’area tedesca ai quali è invitato il pubblico cremonese a partecipare come uditore.

Michael Wessel è professore di pianoforte alla Hochschule für evangelische Kirchenmusik a Bayreuth. Ha studiato pianoforte, composizione, armonia e didattica tra l’altro con Hanns-Ulrich Kunze, Jürgen Uhde, Elisabeth Leonskaja e Helmut Lachenmann. Negli ultimi anni della vita di Paul Badura-Skoda ha fatto spesso ricorso alla consulenza artistica dell’anziano maestro, che ha scritto di lui: “Michael Wessel non è soltanto un pianista eccellente e sensibile, ma anche uno dei musicisti più intelligenti che io abbia mai incontrato.”

Ha dato concerti in molti Paesi europei e nel vicino Oriente da solista e in formazioni cameristiche. Si è esibito come solista con importanti orchestre (ad esempio con l’orchestra sinfonica della radio della Südwestrundfunk). Si esibisce con partner famosi, sia cantanti che formazioni cameristiche (tra gli altri Kai Wessel e Juliane Banse). L’ampio spettro della sua attività artistica è documentato da numerose registrazioni radiofoniche e CD (SWR, Animato, ARS).

Michael Wessel è autore del libro “Die Kunst des Übens” (L’arte dell’esercizio strumentale – Guida all’esercizio e all’interpretazione ispirati) che ha avuto critiche eccellenti presso la stampa del settore e la radio. La casa editrice Bärenreiter ha pubblicato il volume “Üben – Proben – Karriere” (“Esercitarsi – Provare – Carriera – Dodici famosi interpreti si raccontano”) i suoi CD hanno raccolto ottime critiche tra l’altro su “Stern” e presso la Deutschlandfunk e altre stazioni radio (“CD della settimana”).

Wessel è spesso invitato a far parte di giurie di concorsi nazionali e internazionali e tiene regolarmente masterclasses in Germania e all’estero (Conservatorio “G.Puccini” La Spezia, Accademia di Musica di Cracovia, Musikhochschulen di Monaco, Vienna e Norimberga, Accademia Federale di Trossingen, ABA Musqat Oman).

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