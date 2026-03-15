Ultime News

15 Mar 2026 Chiara Pedroni tra le protagoniste della cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi
15 Mar 2026 Al Manin lezione in inglese su Jane Austen, scrittrice senza tempo
15 Mar 2026 Tra Vanoli e Brescia derby da brividi, deciso dalla tripla di Miro Bilan che vale il 79-78
15 Mar 2026 La disabilità visiva raccontata in prima persona al Centro Sinapsi
15 Mar 2026 Cosa Bolle in Pentola: stasera tappa a Gottolengo con chef Daniele e il gusto Auricchio
Nazionali

Allegri lo sostituisce, Leao ‘rifiuta’ l’abbraccio: cos’è successo in Lazio-Milan

(Adnkronos) – La Lazio batte il Milan 1-0 oggi, domenica 15 marzo, e spegne forse definitivamente i sogni scudetto della squadra di Massimiliano Allegri. A decidere, la rete nel primo tempo di Isaksen. Il tecnico rossonero ha schierato in attacco Rafael Leao e a far discutere, nel secondo tempo, è stata proprio la sostituzione dell’attaccante portoghese. 

Leao è stato richiamato in panchina al 67′, per far posto a Fullkrug. Il numero 10 del Diavolo non ha però preso benissimo la sostituzione e, uscendo dal campo, ha rifiutato l’abbraccio dell’allenatore. Un momento che farà discutere nel post-partita.  

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...