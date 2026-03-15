Biglietteria unica dei musei e formazione del personale: "Visit Cremona" si potenzia

Un’unica biglietteria per le quattro realtà che compongono il sistema museale del Comune di Cremona, ossia il museo Ala Ponzone, quello di Storia Naturale, il Cambonino Vecchio e il Museo Archeologico di San Lorenzo.

Un obiettivo annunciato più volte dall’amministrazione comunale che prenderà forme concreta entro quest’anno con l’accelerazione del percorso di integrazione. A questo punta la nuova consulenza affidata dal Comune per l’incarico professionale di Project Manager culturale e turistico a Susanna Fiorentini, che già collabora con l’ente nell’ambito della DMO (Destination Management Organization).

“Il progetto di biglietteria integrata in modalità SaaS (Software as a Service) avviato nel 2025 e ad oggi in fase di pieno sviluppo nonché la complessità tecnica dell’architettura ospitata da Domnia e l’eterogeneità dei quattro musei coinvolti, rendono indispensabile affidare nuovamente alla dott.ssa Fiorentini un incarico per garantire la coerenza dei dati e l’efficacia del lancio operativo previsto per il 2026″, si legge nella determina dirigenziale che assegna l’incarico, valido fino alla fine di quest’anno.

“Rispetto alla precedente annualità, l’incarico viene integrato con lo sviluppo della strategia turistica della città. Questo include il coordinamento del portale Visit Cremona, la gestione della comunicazione multicanale (social e offline) e la creazione di relazioni con partner strategici“.

Dunque non solo biglietteria unica, ma coordinamento con le tante iniziative portate avanti per rendere Cremona sempre più attrattiva e di facile accesso per i turisti. Da ricordare che il 2026 è l’anno cruciale in cui va preparato il dossier con cui Cremona presenterà la propria candidatura a Capitale italiana della Cultura 2029.

La consulenza avrà una forte componente formativa attraverso sessioni di aggiornamento e mentoring per il personale comunale sui nuovi linguaggi del marketing territoriale oltre che con azioni rivolte al territorio. Ad esempio tramite “workshop e tavoli di co-progettazione per guide turistiche, albergatori ed esercenti per la creazione di pacchetti turistici integrati; affiancamento del personale addetto ai Musei per ottimizzare l’accoglienza e la ‘promozione incrociata’ tra i vari siti”.

Viene infine rilevata la “particolare urgenza legata all’avvio tempestivo del nuovo sistema di biglietteria integrata” al fine di “garantire l’avanzamento del progetto senza ritardi”.

Tra le attività previste nell’incarico di consulenza: momenti partecipativi con conservatori e staff museale per definire e condividere la Missione di progetto; analisi dei flussi dei visitatori museali in collaborazione con laboratorio di Economia Locale (LEL) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; programmazione degli eventi (censimento, mappatura e condivisione di un calendario delle attività di valorizzazione previste dai singoli Musei Civici per il 2026; definizione dei fondamenti strategici per l’accoglienza e la mediazione verso i fruitori dei Musei.

L’obiettivo è quello di arrivare al “completamento e release del progetto di piattaforma di biglietteria integrata online per I Musei Civici di Cremona”.

Nel disciplinare di incarico si parla inoltre del lancio “della prima versione ‘main’ del sito internet di Visit Cremona, di azione formativa di web marketing e web selling; relazione con committenti pubblici e privati (Comune, Provincia, Istituzioni culturali, Camera di Commercio); coordinamento operatività dell’Agenzia di Comunicazione scelta dal Comune; sviluppo di prodotti turistici legati al sistema museale cittadino e formazione metodologica di product design e project management.

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