Audero ci crede: “La salvezza passa da noi, vogliamo riportare i tre punti a Cremona”

Quattro partite, dodici punti e un solo obiettivo: la salvezza. La Cremonese si gioca tutto nel rush finale e lunedì alle 18.30 allo Zini arriva la Lazio, in una sfida pesantissima del finale di stagione. Emil Audero, in esclusiva ai microfoni di CR1, ha fatto il punto sul momento della squadra, chiamando ambiente e tifosi alla volata decisiva.

E’ un momento complicato dopo la sconfitta contro il Napoli, come state a livello di spogliatoio?

“L’umore non può essere alto dopo la pesante sconfitta di Napoli, ma il mister ci ha detto di pensare alla prossima e di tenere quello che abbiamo provato a fare al Maradona, anche se la differenza è stata troppo grande. Durante la partita ci sono sempre spunti su cui ripartire, l’abbiamo analizzata, siamo ripartiti con testa agli allenamenti per la prossima partita. Non è facile, ma siamo già in clima partita, vogliamo fare bella figura in casa”.

Questa salvezza e il dualismo con il Lecce passano anche dallo Zini, il tifo può darvi la spinta giusta?

“Abbiamo Lazio, Pisa e Como allo Zini, la spinta del pubblico ci può dare una mano. Capiamo anche l’umore dei tifosi, perché soffrono anche loro quando perdiamo, in un’annata così non è facile trovare le motivazioni e la voglia di venire allo stadio a sostenerci. Nonostante tutto il loro appoggio si è sempre visto e sentito, la mia e la nostra richiesta è quella di sostenerci in questo ultimo mese, ne abbiamo bisogno e può darci una mano. Siamo veramente convinti che si possa fare ancora tutto. La nostra volontà, insieme a quella dei tifosi, è quella di andare nella stessa direzione”.

Che partita dobbiamo aspettarci lunedì sera contro la Lazio?

“Sarà una partita difficile, l’avversario è di livello nonostante abbia avuto una stagione problematica, ma la loro è una rosa di qualità. Noi vogliamo toglierci da questa situazione, abbiamo voglia di fare punti in casa, che mancano da troppo tempo. Abbiamo voglia di riportare i tre punti a Cremona”.

Il Lecce ha superato la Cremonese, ora vi ritrovate a rincorrere. La strada per la salvezza è ancora aperta guardando il calendario?

“Abbiamo visto che anche le partite facili poi non si rivelano tali nella pratica. A oggi non ho mai visto partite “regalate”. Sono sincero, guardo tanto a noi, anche se ovviamente con un occhio guarderemo anche dall’altra parte. Mancano quattro partite, ci sono 12 punti in palio, non si può guardare solo il calendario. Si può ancora incidere tanto, il calendario lo guardo ma fino a un certo punto. La salvezza passa praticamente solo da noi”.

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