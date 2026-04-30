Cremona collegata direttamente all’aeroporto di Milano Bergamo Orio al Serio

Migliorare l’accessibilità della città, rafforzare l’attrattività turistica e offrire un servizio concreto ai cittadini: sono questi gli obiettivi del nuovo collegamento diretto tra Cremona e l’Aeroporto di Milano Bergamo Orio al Serio, promosso dall’Assessorato al Turismo del Comune di Cremona in collaborazione con Autostradale SRL.

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto Visit Cremona, volto a rafforzare il posizionamento della città sui mercati nazionali e internazionali. Il servizio sarà attivo a partire dal primo giugno. Prevede tre corse giornaliere di andata e tre di ritorno, studiate per garantire la copertura del maggior numero possibile di voli in partenza e in arrivo, facilitando così sia i flussi turistici sia gli spostamenti dei residenti.

La fermata a Cremona è prevista in via Dante, fronte stazione, in una posizione facilmente accessibile e strategica per l’interscambio con il trasporto ferroviario e urbano, nonché con la postazione taxi situata presso la stazione. Il costo della singola tratta sarà di € 15,50.

Orari del servizio

Da Cremona verso Orio al Serio:

05:15

10:15

17:15

Da Orio al Serio verso Cremona:

08:15

15:15

23:15

Il nuovo collegamento rappresenta un passo strategico per avvicinare Cremona al terzo aeroporto italiano per traffico passeggeri, abbattendo le barriere alla mobilità e rendendo la città più facilmente raggiungibile da visitatori italiani e internazionali. Parallelamente all’avvio del servizio, il Servizio Turismo del Comune ha previsto un piano di promozione dedicato, finalizzato a diffondere la conoscenza del collegamento e a valorizzare Cremona come destinazione turistica. Sono inoltre in fase di sviluppo iniziative di promozione della città a bordo degli autobus impiegati sulla tratta, con contenuti informativi e materiali dedicati ai passeggeri.

Il Sindaco di Cremona Andrea Virgilio dichiara: «Questo collegamento rappresenta un risultato importante per la nostra città. Rafforzare l’accessibilità significa rendere Cremona più competitiva, più aperta e più vicina ai grandi flussi turistici internazionali. È un servizio che guarda sia ai visitatori sia ai cittadini, migliorando concretamente le opportunità di mobilità».

L’Assessore al Turismo, Luca Burgazzi, aggiunge: «L’attivazione di questo collegamento è un tassello fondamentale nella strategia di promozione turistica della città. Collegarsi direttamente a Orio al Serio significa intercettare un bacino internazionale estremamente ampio. Parallelamente, lavoreremo per raccontare Cremona già durante il viaggio, trasformando il trasferimento in una prima esperienza di scoperta della nostra destinazione».

Il Presidente di Autostradale SRL, Pierluigi Zoncada, commenta: «La nuova linea di Autostradale tra Orio al Serio e Cremona arricchisce la nostra ampia offerta sui collegamenti aeroportuali. Oltre a Milano crediamo che anche gli altri capoluoghi meritino dei collegamenti per gli aeroporti di qualità ed efficienti. Auspichiamo infatti di contribuire alla valorizzazione dell’area cremonese perché crediamo che l’offerta di mobilità sia fondamentale per lo sviluppo e la crescita del territorio e ringraziamo per la fattiva collaborazione gli Enti che hanno creduto in questa iniziativa».

Per ulteriori informazioni sul servizio e sulle modalità di utilizzo, sarà possibile consultare i canali ufficiali del Comune di Cremona e il sito www.autostradale.it.

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