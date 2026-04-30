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Cronaca

Incidente sul ponte di Po: lunghe code e viabilità cittadina in tilt

Traffico congestionato per un tamponamento. Sulla sponda cremonese automobilisti bloccati alla rotatoria di Largo Moreni, in viale Po e in tangenziale

La coda di mezzi in via Eridano
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Tamponamento tra autovetture, nel pomeriggio verso le 17 sul ponte di Po. L’incidente, che ha coinvolto quattro persone, ha letteralmente mandato in tilt la viabilità. Considerando anche l’orario di punta, molti automobilisti sono rimasti bloccati.

Lunghe colonne di veicoli si sono formate per diversi chilometri in territorio di Castelvetro Piacentino, mentre sulla sponda cremonese ad essere congestionate dal traffico sono la rotatoria di Largo Moreni, viale Po e la tangenziale.

Sul posto, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso. Nessuna delle persone coinvolte nel tamponamento ha riportato conseguenze gravi.

 

 

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