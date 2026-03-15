In auto senza documenti e con arnesi da scasso: tre stranieri denunciati nella notte

L’incremento delle misure di vigilanza nel fine settimana ha consentito ai Carabinieri della Compagnia di Crema di denunciare tre uomini di 21 e 18 anni per violazione delle norme sull’immigrazione e uno di loro anche per ricettazione.

Una pattuglia della Radiomobile di Crema ha intercettato alla periferia della città un’autovettura sospetta con quattro uomini a bordo che si dirigevano verso Milano. I militari hanno visto che gli occupanti si voltavano spesso per guardare l’auto di servizio e capire le intenzioni dei militari. La pattuglia li ha fermati e durante l’identificazione hli uoini non riuscivano a giustificare la loro presenza.

Da un controllo in banca dati l’autovettura è risultata a noleggio ed era stata denunciata come oggetto di appropriazione indebita da parte di una persona, non presente in macchina che al termine del noleggio non aveva restituito il veicolo.

I quattro erano privi di documenti di identità e il 21enne alla guida era sprovvisto di patente. Sull’auto, numerosi arnesi da scasso: cacciaviti, pinze, torce e guanti. I quattro sono quindi stati accompagnati in caserma a Crema e fotosegnalati per accertare i precedenti di polizia a la loro esatta identità.

Tre di loro erano sconosciuti e privi di documenti attestanti la regolare presenza sul territorio nazionale, mentre il quarto aveva precedenti di polizia per reati contro il patrimonio ed era sottoposto al provvedimento cautelare dell’obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria emesso il mese scorso dal Tribunale di Civitavecchia.

Alla fine degli accertamenti, i tre irregolari sono stati denunciati per la violazione delle norme sull’immigrazione e nei loro confronti sono state avviate le pratiche per l’espulsione. Il conducente del veicolo è stato anche denunciato per ricettazione e sanzionato amministrativamente per guida senza patente e l’auto è stata recuperata in attesa di restituzione all’azienda di noleggio che aveva denunciato l’appropriazione indebita.

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