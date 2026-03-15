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Cultura e spettacoli

La disabilità visiva raccontata in prima persona al Centro Sinapsi

Nel libro "Marozi" Mara Bolzoni e Rita Duchi alternano momenti narrativi e riflessioni, senza retorica sulla malattia e sulle sue conseguenze

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Presso il Centro CR2 Sinapsi questa mattina presentazione del libro Marozi, di Mara Bolzoni e Rita Duchi, che affronta il tema della disabilità visiva a partire dall’esperienza diretta dell’autrice.

Un racconto che alterna momenti narrativi e riflessioni, senza retorica sulla malattia e sulle sue conseguenze, a cominicare dalla perdita dell’indipendenza dell’autrice iniziata dieci anni fa.

Il libro è stato scritto a quattro mani con la figlia Rita Duchi, con il sostegno della Fondazione Occhi Azzurri di Cremona, che ha ospitato la presentazione davanti a un folto pubblico.

Oltre alle autrici, presente la mediatrice Anita Beatrice Guarneri e il residente della Fondazione Occhi Azzurri Filippo Ruvioli.

 

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