La ricerca del suono perfetto: il film con Gaspar Borchardt al Filo martedi 17 marzo

E’ Gaspar Borchardt, uno dei maggiori liutai cremonesi, tedesco naturalizzato nella città del Torrazzo, il protagonista del film “La Sinfonia degli Alberi”, del 2023 (The Quest for Tonewood) che l’associazione di promozione sociale Prysma Aps propone martedì 17 marzo alle ore 21 al Teatro Filodrammatici con ingresso libero.

Nei boschi dei Balcani crescono aceri dal legno raro, capace di dare vita a strumenti preziosi come uno Stradivari. Il protagonista parte alla loro ricerca con un sogno preciso: costruire il violino perfetto per la violinista solista Janine Jansen. La Sinfonia degli Alberi è un viaggio affascinante nel cuore della liuteria e della musica classica, tra boschi silenziosi e mani esperte. Il film, proiettato in Scandinavia, nei Paesi Bassi, in Belgio, in Svizzera, in Canada e negli Stati Uniti, ha ricevuto riconoscimenti di prestigio.

Dopo la proiezione, il pubblico potrà dialogare con i protagonisti del film: Hans Lukas Hansen, regista; Christian Lysvag, sceneggiatore; Gaspar Borchardt, liutaio e protagonista del film. Il dibattito sarà moderato da Roberto Codazzi.

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