Lions Club Cremona Europea dona un nuovo DAE al Museo Diocesano

Un gesto concreto che unisce solidarietà, sicurezza e amore per il territorio. Sabato 14 marzo, il Lions Club Cremona Europea ha ufficialmente consegnato un Defibrillatore Automatico Esterno (DAE) al Museo Diocesano di Cremona, segnando un nuovo importante traguardo nel progetto di messa in sicurezza del centro storico cittadino.

Il Presidente del Club, Emanuele Bettini, ha consegnato il dispositivo a Mons. Gianluca Gaiardi, Direttore del Museo Diocesano e Rettore della Cattedrale. Alla cerimonia hanno partecipato anche i consiglieri del Club Emanuele Botteri, Annalisa Subacchi, Antonio D’Avanzo e Carmine Scotti, a testimonianza dell’impegno corale dei Soci verso il valore della vita e della prevenzione.

“Siamo orgogliosi di poter offrire questo presidio alla nostra comunità,” ha dichiarato Bettini. “Il Museo Diocesano, situato nel cuore pulsante del flusso turistico e cittadino, rappresenta una postazione strategica. Con questa donazione, il Lions Club Cremona Europea intende ribadire che la tutela della vita è la nostra priorità assoluta: un centro storico cardioprotetto è un segno di civiltà e di attenzione verso ogni residente o visitatore che attraversa la nostra splendida Piazza Duomo.”

“Porto con gioia il saluto del Vescovo Antonio Napolioni per questo dono che onora il Museo. Il profondo sodalizio tra il Lions Club Cremona Europea e la nostra Diocesi si traduce oggi in un segno concreto di cura e prossimità. Insieme, rendiamo il cuore artistico e religioso della città non solo un luogo di bellezza, ma anche uno spazio sicuro e protetto per ogni persona” ha dichiarato Mons. Gianluca Gaiardi.

Il DAE è un dispositivo medico computerizzato di vitale importanza, capace di analizzare il ritmo cardiaco e, solo se strettamente necessario, erogare una scarica elettrica per interrompere aritmie letali come la fibrillazione ventricolare.

Il DAE può essere utilizzato da chiunque, anche senza formazione specifica, in caso di emergenza per sospetto arresto cardiaco.

Il dispositivo, infatti, attraverso una guida vocale interattiva, accompagna l’operatore con istruzioni chiare, riducendo l’ansia da intervento. Il sistema decide autonomamente se la scarica è necessaria, garantendo la massima sicurezza anche per chi non è un professionista sanitario. È fondamentale ricordare che, in caso di arresto cardiaco, ogni minuto trascorso riduce le possibilità di sopravvivenza del 10%. La presenza del DAE in loco permette di “resettare” il cuore nei primi, cruciali istanti, in attesa dell’arrivo dei soccorritori del 118.

Questa donazione non è un episodio isolato, ma parte di una visione strategica del Lions Club Cremona Europea per rendere il cuore della città un luogo più sicuro. La posizione scelta per l’installazione è altamente simbolica, si tratta di un’area ad alta densità pedonale e offrire uno strumento salvavita significa promuovere una cultura della prevenzione che va oltre la semplice beneficenza: è un investimento diretto sulla salute della collettività.

Con questa nuova installazione, la “maglia” della rete di soccorso cittadina si stringe sensibilmente. Il nuovo DAE si aggiunge infatti a quello precedentemente donato dal Club e posizionato in Piazza Stradivari, sotto i portici della Camera di Commercio.

L’auspicio dei soci è che questa iniziativa sensibilizzi ulteriormente la cittadinanza sull’importanza della formazione, incentivando la partecipazione ai corsi BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) per imparare a gestire le emergenze con prontezza.

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