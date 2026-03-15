Ultime News

15 Mar 2026 Chiara Pedroni tra le protagoniste della cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi
15 Mar 2026 Al Manin lezione in inglese su Jane Austen, scrittrice senza tempo
15 Mar 2026 Tra Vanoli e Brescia derby da brividi, deciso dalla tripla di Miro Bilan che vale il 79-78
15 Mar 2026 La disabilità visiva raccontata in prima persona al Centro Sinapsi
15 Mar 2026 Cosa Bolle in Pentola: stasera tappa a Gottolengo con chef Daniele e il gusto Auricchio
Nazionali

Oscar 2026, red carpet in attesa della notte dei premi – Diretta

(Adnkronos) – Tutto pronto per la 98ª cerimonia degli Academy Awards si tiene, per il pubblico italiano, nella notte tra domenica e lunedì. Al Dolby Theatre at Ovation Hollywood, a Los Angeles, l’assegnazione dei premi del cinema.  

Ora il red carpet. La cerimonia vera inizia all’1:00. Le categorie che contano arrivano dopo le 3:00. Il vincitore come miglior film, se tutto va secondo i tempi, intorno alle 4:00-4:15. 

Alla guida della Notte degli Oscar, per il secondo anno consecutivo, il comico Conan O’Brien. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...