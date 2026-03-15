Ultime News

15 Mar 2026 Chiara Pedroni tra le protagoniste della cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi
15 Mar 2026 Al Manin lezione in inglese su Jane Austen, scrittrice senza tempo
15 Mar 2026 Tra Vanoli e Brescia derby da brividi, deciso dalla tripla di Miro Bilan che vale il 79-78
15 Mar 2026 La disabilità visiva raccontata in prima persona al Centro Sinapsi
15 Mar 2026 Cosa Bolle in Pentola: stasera tappa a Gottolengo con chef Daniele e il gusto Auricchio
Nazionali

Sinner-Medvedev, oggi finale Indian Wells – Il match in diretta

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo. Oggi, domenica 15 marzo, il fuoriclasse azzurro affronta Daniil Medvedev nella finale di Indian Wells. Il numero 2 del ranking Atp arriva dal successo contro Alexander Zverev in semifinale, mentre il russo ha battuto Carlos Alcaraz nel penultimo atto del torneo.  

Dove vedere Sinner-Medvedev? Il match sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go e su NOW 

 

Si tratta del 16° confronto tra Sinner e il russo: Jannik è avanti 8-7 nei precedenti.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...