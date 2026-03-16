Al volante con tasso alcolico quasi tre volte superiore al consentito: denunciato

Si era messo alla guida con valori di alcol nel sangue di 1,40 g/l, quasi il triplo del consentito: è finito così nei guai un 33enne cremonese, fermato per un normale controllo alla circolazione.

Quando i carabinieri del Radiomobile di Cremona lo hanno fermato, nella notte tra domenica e lunedì, hanno notato subito che le condizioni psicofisiche dell’uomo non erano compatibili con la guida: dall’abitacolo della macchina, infatti, fuoriusciva un forte odore di alcol e il conducente manifestava sintomi riconducibili a un recente abuso etilico.

I sospetti dei militari hanno trovato rapida conferma attraverso un primo test rapido con il precursore, il quale ha dato esito positivo. A quel punto, la pattuglia ha deciso di procedere con l’accertamento tramite etilometro, che ha evidenziato l’abuso alcolico. L’automobilista è stato denunciato e la patente di guida è stata ritirata.

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