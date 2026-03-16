Cronaca
Camion contro furgone, due feriti in autostrada per tamponamento
Secondo incidente nel giro di poche ore sullo stesso tratto di A21 verso Brescia. Rilievi in corso da parte della Stradale di Cremona
Due incidenti nel giro di un paio d’ore in A21 in direzione Brescia. Dopo quello delle 7:15 verso Pontevico, un altro tamponamento, stavolta tra un furgone e un camion, è avvenuto alle 9:30 circa all’altezza di Dosimo.
Le condizioni di uno dei feriti sembravano inzialmente molto gravi ed è stato allertato l’elisoccorso, poi annullato. Due le persone coinvolte, un 35enne e un 52enne, trasportatiall’ospedale di Cremona in codice giallo.
Sul posto la Polstrada di Cremona per i rilievi, l’automedica del 118 e un’ ambulanza della Croce Rossa.
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