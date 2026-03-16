Cronaca
Cantiere Padania Acque in via Castelleone: traffico deviato in uscita dalla città
In via Sesto potrebbero ricrearsi gli incolonnamenti visti qualche mese fa in concomitanza con i lavori al sottopasso di via Bergamo
Viabilità ancora sottosopra tra via Sesto e via Castelleone, per un cantiere di Padania Acque che ha costretto alla chiusura di via Castelleone, in uscita dalla città, subito dopo l’incrocio semaforico con via Sant Ambrogio.
Obbligo di svolta a destra verso via Bergamo, o a sinistra in direzione via Sesto per i veicoli provenienti dal centro; via Sesto che negli ultimi mesi aveva già visto un appesantimento del traffico veicolare durante i lavori in via Bergamo per l’eliminazione di problemi di allagamento nel sottopasso ferroviario.
Un cantiere di cui il Comitato di quartiere non sapeva nulla e che potrebbe creare ulteriori problemi durante le ore di punta.
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