Crans-Montana, Achille Lauro visita i giovani ricoverati al Niguarda

(Adnkronos) – A Sanremo aveva dedicato ai ragazzi coinvolti nel rogo di Capodanno a Crans Montana la sua ‘Perdutamente’, la canzone che Achille Barosi, una delle giovani vittime, amava cantare insieme a sua madre e le cui note hanno accompagnato il suo funerale. Oggi, Achille Lauro ha deciso di rendere un nuovo omaggio ai ragazzi che sono ancora in cura, ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano.

“Dopo la sua esibizione a Sanremo, dopo quella canzone dedicata a loro, i ragazzi sopravvissuti all’incendio di Crans-Montana ricoverati all’ospedale Niguarda hanno espresso un desiderio: poter conoscere Achille Lauro. Oggi il mio ringraziamento va a un cantante, ma soprattutto a un ragazzo, davvero speciale”, scrive sui suoi profili social l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, pubblicando alcune foto dell’incontro.

“Lauro, con la sua disponibilità e dolcezza, ha saputo portare un po’ di gioia nel cuore di quei ragazzi che tanto hanno sofferto, incontrando anche i giovani dimessi e alcuni genitori, anche di chi non c’è più”, prosegue Bertolaso, rivolgendo quindi “un grazie particolare anche a Carlo Conti, che ci aiutato ad organizzare l’incontro”.