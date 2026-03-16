Fieragrumello 2026, si scaldano i motori

Il Comitato FieraGrumello è, già da fine 2025, all’opera per organizzare una speciale edizione di FieraGrumello che si terrà sabato 11 e domenica 12 Aprile, come sempre il primo weekend dopo la Santa Pasqua. ” Quest’anno, infatti, ricorre- spiega Maria Vittoria Berselli, la presidente del Comitato- il cinquantesimo dalla prima edizione e intendiamo onorare la prestigiosa ricorrenza nel miglior modo possibile”. Dopo una variazione di pochi anni, quelli appena dopo il Covid, il format è quello classico che ha fatto conoscere e apprezzare FieraGrumello per cinque decenni. “Dopo le difficoltà degli ultimi anni, io e i volontari del Comitato siamo felici di annunciare che la kermesse sarà ancora in versione completa”, afferma la presidente Maria Vittoria Berselli. Gli espositori di diversi settori troveranno spazio nella consueta area sul Mulinello. Inoltre, mentre nelle sale del municipio e della biblioteca verranno allestite alcune mostre d’arte che nel passato hanno sempre attirato molti visitatori. Tra queste anche esposizioni curate dal Comune, tra cui quella del gruppo fotografi di Pizzighettone.

Il programma vede come sempre durante la settimana le conferenze organizzate dalla Libera Associazione Agricoltori con l’ ANGA Cremona, da Coldiretti e dal Dipartimento di prevenzione veterinaria dell’ATS Valpadana, così come la cerimonia di inaugurazione la mattina di domenica 12 con gli interventi delle autorità e la consegna dei Premi Agrumello. Inoltre, il Comitato su proposta del Presidente del Premio, Albino Gorini, intende conferire dei riconoscimenti ad alcune donne grumellesi che si sono distinte in vari ambiti della vita sociale e professionale.

Per il terzo anno consecutivo, inoltre, ci sarà l’evento musicale Ape?sì, in programma il venerdì sera e anche nel weekend sono stati già definiti altri appuntamenti musicali: il sabato sera si esibirà la Noimond band, mentre nel pomeriggio della domenica spazio al karaoke con Fabio Prestinari e duo acustico “Sunrise”, intervallati dall’esibizione di cani a cura della squadra cinofila “Madonna della Strada”.

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