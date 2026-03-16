In arrivo risorse per 100 famiglie che faticano a sostenere il costo dell'affitto

Regione Lombardia stanzia ulteriori 2,5 milioni di euro per aiutare le famiglie che non riescono a pagare l’affitto sul mercato privato. I fondi consentiranno di sostenere circa 2.400 nuclei familiari in difficoltà. Lo stabilisce una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, finanziando la misura denominata ‘Sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione sul libero mercato’.

Per quanto riguarda il territorio cremonese, le risorse destinate ammontano a 103.684 euro, che consentiranno di sostenere circa 100 famiglie in difficoltà nel pagamento del canone di locazione.

“La misura”, ha spiegato l’assessore, “si inserisce nel quadro delle azioni attuate per garantire il diritto alla casa anche alle famiglie con reddito da classe media e medio-bassa. Il sostegno alla locazione, infatti, si affianca alle misure di housing sociale finalizzate proprio ad aumentare la disponibilità di alloggi a canone calmierato”.

I nuclei familiari, per accedere ai contributi, devono possedere i seguenti requisiti: non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione; non essere proprietari di un alloggio che soddisfi le esigenze del nucleo familiare; avere la residenza nell’alloggio in locazione, con regolare contratto di affitto registrato. Inoltre può costituire un criterio preferenziale per la concessione del contributo la perdita del posto di lavoro; la consistente riduzione dell’orario di lavoro, che comporti una riduzione di reddito; il mancato rinnovo dei contratti a termine; la cessazione di attività libero-professionali; casi di malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare; età al di sotto dei 36 anni di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico.

Il valore del contributo medio per ogni famiglia potrà essere di circa 1.045 euro, in base alle stime effettuate su precedenti iniziative analoghe. I soggetti attuatori saranno i Comuni e in particolare i Capofila degli Ambiti territoriali, che si occuperanno di gestire ed erogare i fondi.

“Si tratta di un provvedimento importante”, ha commentato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marcello Ventura, “che mette a disposizione ulteriori risorse per sostenere concretamente nuclei familiari che, a causa delle difficoltà economiche o dell’aumento dei costi della vita, rischiano di non riuscire più a far fronte al pagamento dell’affitto. È un segnale di attenzione verso un problema reale che tocca anche la nostra provincia. Interventi come questo dimostrano la volontà di Regione Lombardia di affiancare concretamente i cittadini e i territori, sostenendo chi attraversa momenti di fragilità economica e garantendo il diritto alla casa”.

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