Uno scontro tra auto avvenuto attorno alle 7:15 sta causando pesanti ripercussioni sul traffico in A21 nel tratto tra Cremona e Pontevico all’altezza di Corte de Frati, in direzione Brescia. 4 i km di coda segnalati da Autovia Padana alle 8:30.

Nove le persone coinvolte, tra cui 7 uomini; due di 24 anni, oltre a un giovane di 26 anni e a un 31enne, un 35enne, un 41enne e un 52enne; e una donna di 55.

Per i soccorsi e le cure stanno intervenendo due ambulanze di Croce Verde e Cremona Soccorso e l’automedica del 118. Nessun ferito risulta al momento in pericolo di vita.

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