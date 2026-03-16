Cronaca
Incidente in A21, nove persone coinvolte. Feriti lievi ma lunghe code in direzione Brescia
L'incidente poco dopo le 7 all'altezza di Corte de' Frati. Nessuno sarebbe in pericolo di vita
Uno scontro tra auto avvenuto attorno alle 7:15 sta causando pesanti ripercussioni sul traffico in A21 nel tratto tra Cremona e Pontevico all’altezza di Corte de Frati, in direzione Brescia. 4 i km di coda segnalati da Autovia Padana alle 8:30.
Nove le persone coinvolte, tra cui 7 uomini; due di 24 anni, oltre a un giovane di 26 anni e a un 31enne, un 35enne, un 41enne e un 52enne; e una donna di 55.
Per i soccorsi e le cure stanno intervenendo due ambulanze di Croce Verde e Cremona Soccorso e l’automedica del 118. Nessun ferito risulta al momento in pericolo di vita.
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