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Politica

Noi Moderati sostiene il sì al referendum: gazebo in piazza, pensando al congresso

Il partito di Mariastella Gelmini decisamente schierato nella consulazione del prossimo fine settimana

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“Noi Moderati”, il partito rappresentato a livello nazionale da Maurizio Lupi e Mariastella Gelmini, schierato per il “sì” al referendum sulla riforma della magistratura del 22 e 23 marzo.

Esponenti e simpatizzanti del partito centrista hanno presenziato in piazza Stradviari sabato scorso durante il mercato, fornendo informazioni sulle ragioni del referndum e raccogliendo nuove iscrizioni. A breve infatti è previsto il congresso del partito che vede come referenti locali Giorgio Everet a Cremona e Simone Beretta a Crema.

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