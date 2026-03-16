Noi Moderati sostiene il sì al referendum: gazebo in piazza, pensando al congresso

“Noi Moderati”, il partito rappresentato a livello nazionale da Maurizio Lupi e Mariastella Gelmini, schierato per il “sì” al referendum sulla riforma della magistratura del 22 e 23 marzo.

Esponenti e simpatizzanti del partito centrista hanno presenziato in piazza Stradviari sabato scorso durante il mercato, fornendo informazioni sulle ragioni del referndum e raccogliendo nuove iscrizioni. A breve infatti è previsto il congresso del partito che vede come referenti locali Giorgio Everet a Cremona e Simone Beretta a Crema.

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