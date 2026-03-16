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Oscar 2026, Leonardo DiCaprio crea un nuovo meme in diretta

(Adnkronos) –
Una gag agli Oscar 2026 ha portato alla nascita di un nuovo meme con protagonista Leonardo DiCaprio. Dopo aver celebrato i più famosi meme dell’attore, il comico Conan O’Brien, conduttore della 98ª cerimonia degli Oscar, ha invitato DiCaprio a realizzare un meme in diretta. 

DiCaprio è stato inquadrato, mentre sedeva in platea al fianco della compagna Vittoria Ceretti, e ha regalato l’espressione da “Non avevi acconsentito a questa cosa”. Solo il tempo e gli utenti dei social sapranno dirci se “il re dei meme” ha colpito ancora e questa immagine avrà il successo delle precedenti. Sui social, da anni, spopolano i meme ormai celeberrimi ricavati dalle scene di Il grande Gatsby, Django Unchained e Catch me if I can. 

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