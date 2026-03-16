Oscar 2026, ‘Una battaglia dopo l’altra’ è il Miglior film: tutti i premi e i vincitori

(Adnkronos) – ‘Una battaglia dopo l’altra’ è il Miglior film agli Oscar 2026 e si porta a casa anche gli altri premi principali: Miglior regia, Miglior sceneggiatura non originale e miglior attore non protagonista. Gli altri premi per la recitazione vanno a Michael B. Jordan per ‘I peccatori’ (Migliore attore protagonista), Jessie Buckley per ‘Hamnet – Nel nome del figlio’ (Miglior attrice protagonista) e Amy Madigan per ‘Weapons’ (Migliore attrice non protagonista). Ecco l’elenco completo dei vincitori:

Miglior film



Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another), prodotto da Paul Thomas Anderson, Sara Murphy e Adam Somner

Miglior regia



Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another)

Miglior attore protagonista



Michael B. Jordan – I peccatori (Sinners)

Miglior attrice protagonista



Jessie Buckley – Hamnet – Nel nome del figlio (Hamnet)

Miglior attore non protagonista



Sean Penn – Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another)

Miglior attrice non protagonista



Amy Madigan – Weapons

Miglior sceneggiatura non originale



Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another)

Miglior sceneggiatura originale



Ryan Coogler – I peccatori (Sinners)

Miglior film internazionale



Sentimental Value (Affeksjonsverdi), regia di Joachim Trier (Norvegia)

Miglior film d’animazione



KPop Demon Hunters, regia di Maggie Kang e Chris Appelhans

Miglior casting



Cassandra Kulukundis – Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another)

Miglior fotografia



Autumn Durald Arkapaw – I peccatori (Sinners)

Miglior scenografia



Tamara Deverell (scenografia) e Shane Vieau (arredamento) – Frankenstein

Migliori costumi



Kate Hawley – Frankenstein

Migliori trucco e acconciatura



Mike Hill, Jordan Samuel e Cliona Furey – Frankenstein

Migliori effetti visivi



Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon e Daniel Barrett – Avatar – Fuoco e cenere (Avatar: Fire and Ash)

Miglior montaggio



Andy Jurgensen – Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another)

Miglior sonoro



Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary Rizzo e Juan Peralta – F1 – Il film (F1)

Miglior colonna sonora originale



Ludwig Göransson – I peccatori (Sinners)

Miglior canzone originale



Golden (testo e musica: Ejae, Mark Sonnenblick, 24, Nam Hee-dong, Lee Yu-han, Joong Gyu-kwak e Teddy Park) – KPop Demon Hunters

Miglior documentario



Mr Nobody Against Putin, regia di David Borenstein

Miglior cortometraggio documentario



All the Empty Rooms, regia di Joshua Seftel e Conall Jones

Miglior cortometraggio (ex aequo)



The Singers, regia di Sam A. Davis and Jack Piatt

Two People Exchanging Saliva, regia di Alexandre Singh e Natalie Musteata

Miglior cortometraggio d’animazione



La jeune fille qui pleurait des perles, regia di Chris Lavis e Maciek Szczerbowski