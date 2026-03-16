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Sagre, La Spina (Unpli): “Punto di riferimento per valorizzazione prodotti locali”

(Adnkronos) – “Questo è un momento molto importante per la valorizzazione del nostro territorio, le sagre costituiscono il nostro punto di riferimento per la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici locali. Quest’anno contiamo 69 sagre ed eventi di qualità certificati, in un processo che vuole dare sempre più un’impronta di qualità ai territori e agli oltre 50 milioni di visitatori che frequentano le nostre manifestazioni”. Sono le parole di Antonino La Spina, presidente nazionale dell’Unpli – Unione nazionale Pro Loco d’Italia, alla cerimonia di assegnazione dei marchi “Sagra di Qualità” ed “Evento di Qualità” da parte dell’Unpli, che rinnova, così, il suo impegno nella valorizzazione delle tradizioni, delle produzioni tipiche e del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, svoltasi presso il Senato della Repubblica.  

La Spina prosegue: “Vogliamo dare un segnale molto forte rispetto alla possibilità di movimentare il sistema economico attraverso gli eventi. Oltre 2,1 miliardi di euro è il valore generato per i territori, guardando poi a tutto l’indotto – viaggi, acquisti ecc – arriviamo ad oltre 10 miliardi di euro. Questo è un grande capitale, un’economia che lasciamo nei piccoli territori”.  

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