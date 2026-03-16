Sicurezza, Molteni in visita a Cremona annuncia aumento organici forze dell'ordine

Lunga riunione in prefettura a Cremona per il sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni, che dopo la sua visita a Crema è approdato nel capoluogo per incontrare le principali autorità cittadine, tra cui, oltre al prefetto Antonio Giannelli, erano presenti i sindaci delle principali realtà del territorio, tra cui il primo cittadino di Cremona, Andrea Virgilio, accompagnato dall’assessore Santo Canale, e quello di Crema, Fabio Bergamaschi.

In riunione anche il questore Carlo Ambra, il comandante dei Carabinieri, Paolo Sambataro e il comandante della Guardia di Finanza Massimo Dall’Anna.

L’incontro ha permesso di fare luce sulle necessità del territorio, soprattutto sotto il profilo della sicurezza. Come ha spiegato a margine il prefetto Giannelli, è stata l’occasione, per i rappresentanti territoriali, di “portare le proprie istanze e necessità sulle questioni relative alla sicurezza del territorio” ma anche per “esporre il massiccio lavoro fatto finora”.

Dal canto suo il sottosegretario ha ascoltato le istanze e confermato che da parte del Ministero vi è “la volontà di rispondere alle richieste, specialmente sotto il profilo dell’assunzione di nuovo personale per rimpolpare gli organici delle forze dell’ordine. Il nostro Governo ha a cuore il tema della sicurezza e intende investire sempre più nel rafforzamento dei presidi territoriali”.

Al termine dell’incontro il sottosegretario ha fatto visita alla Questura di Cremona.

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