Sinner, dopo Indian Wells numero uno più vicino. Il calendario per assalto ad Alcaraz

(Adnkronos) –

Jannik Sinner all’assalto del primo posto nel ranking. Il tennista azzurro ha vinto il Masters 1000 di Indian Wells battendo Daniil Medvedev in finale, accorciando così su Carlos Alcaraz, eliminato proprio dal russo nella semifinale del torneo americano, nella classifica Atp. Ora per Sinner arriva Miami, altro appuntamento in cui l’attuale numero due potrà fare incetta di punti, non avendo potuto partecipare lo scorso anno, proprio come a Indian Wells, a causa della sospensione per il caso Clostebol. Ma quando può tornare numero uno?

Con il trionfo a Indian Wells, Sinner ha quindi già accorciato nel ranking Atp su Carlos Alcaraz. Il primo assist per l’azzurro era arrivato proprio da Daniil Medvedev, che, come detto, ha eliminato Carlos Alcaraz in semifinale. Lo spagnolo ha chiuso dunque il torneo con gli stessi punti che aveva all’inizio: 13.550, visto che anche l’anno scorso si era fermato in semifinale.

Jannik, che invece non aveva preso parte al Masters 1000 in California nel 2025, ha toccato con questo successo quota 11.400 punti. Un distacco che ora è di 2150 punti dallo spagnolo.

Il sorpasso di Sinner sullo spagnolo non arriverà quindi dopo Miami, ma si potrebbe ipotizzare tra la primavera e l’inizio dell’estate, quando partirà la stagione della terra. I prossimi tornei per Jannik potrebbero essere infatti una vera e propria ‘terra di conquista’ fino a fine aprile. Un periodo che, nell’anno appena trascorso, è stato segnato dalla sospensione per tre mesi per il caso Clostebol. L’azzurro è stato infatti costretto a saltare, nel 2025, ben quattro Masters 1000: Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid, rientrando poi agli Internazionali di Roma, dove è stato battuto da Alcaraz in finale.

Mentre Sinner non avrà nulla da difendere e potrà continuare a fare incetta di punti, Alcaraz dovrà confermare, almeno, la vittoria di Montecarlo, dopo aver difeso la semifinale a Indian Wells. A Miami invece Carlos era stato eliminato al primo turno, con soli 10 punti conquistati, e aveva saltato Madrid per infortunio, mentre aveva partecipato all’Atp 500 di Barcellona, venendo battuto in finale da Holger Rune e conquistando così 330 punti.