Svaligiarono reparto profumeria di un supermercato, due uomini denunciati

I Carabinieri della Stazione di Castelleone hanno denunciato per furto aggravato due uomini di 34 e 19 anni, residente in provincia di Milano, con precedenti di polizia a carico, perché ritenuti responsabili di un furto avvenuto a fine gennaio scorso presso un supermercato.

Secondo quanto raccontato in sede di denuncia dal responsabile della sicurezza del negozio, i due malviventi sarebbero arrivati in auto nel parcheggio, erano entrati e si erano diretti nel reparto profumeria, da cui avevano prelevato svariati prodotti, nascondendoli in alcune borse.

Una volta giunti alle casse, uno di loro aveva distratto la cassiera, mentre l’altro usciva da una cassa chiusa. I due si erano quindi dati alla fuga. I Carabinieri, chiamati sul posto, hanno ricostruito le mosse dei due esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Sono quindi scattate le indagini, che avevano consentito di risalire alla targa del veicolo e a dare un nome e un volto ai due occupanti.

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