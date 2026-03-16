Talenti e Imprese a confronto: ecco lo "Speed Date" di ITS Academy Cremona

Un format dinamico, veloce ed efficace per connettere il mondo della formazione d’eccellenza con il tessuto produttivo locale. Giovedì 26 marzo, a partire dalle ore 15:00, i locali dell’oratorio di Castelleone ospiteranno lo Speed Date di ITS Academy Cremona, l’evento di career day progettato per far scoccare la scintilla tra giovani talenti e le imprese del territorio.

L’evento vedrà la partecipazione di oltre 60 studenti dei corsi del primo anno di ITS, pronti a mettersi in gioco per trovare il proprio tirocinio curriculare, step fondamentale del percorso formativo che spesso si trasforma in un inserimento lavorativo diretto.

Gli studenti che affronteranno i colloqui sono attualmente iscritti ai percorsi formativi: Digitalizzazione dei Processi Industriali della sede di Crema, Strategie Tecnico Commerciali e Management per il il Made in Italy della sede di Crema, Automazione e Innovazione per la transizione ecologica della sede di Cremona.

Abbandonata la formalità dei lunghi colloqui tradizionali, lo “Speed Date” impone ritmi serrati: 10 minuti a disposizione per ogni candidato per presentare competenze, attitudini e sogni ai recruiter delle aziende presenti.

Le aziende partecipanti rappresentano i pilastri dell’economia cremonese e cremasca, ma non solo. I profili ricercati spaziano in ambiti ad alto tasso di innovazione meccatronica, Ict e digitale, comunicazione e marketing, cosmetica e innovazione, automazione e molti altri.

L’obiettivo”, ha detto Valentina Nucera, direttrice di ITS Academy Cremona, “è creare un modello snello, efficace in cui giovani e aziende sono al centro dei processi di formazione, selezione e del matching e con lo stesso peso. Gli studenti ITS si preparano in aula per i brevi colloqui e studiano le aziende che presenzieranno, mentre le aziende potranno inserire, in prima battuta in tirocinio curriculare i migliori talenti del territorio a costo zero. Portare oltre sessanta ragazzi a Castelleone significa dare un segnale forte: il territorio è vivo, i giovani hanno competenze tecniche di alto livello e le imprese sono affamate di innovazione”.

L’evento verrà replicato nel mese di aprile anche per gli studenti e le aziende del territorio di Casalmaggiore e Viadana. In questo caso lo Speed Date vedrà coinvolti oltre 40 studenti dei corsi in ambito meccatronico e informatico.

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