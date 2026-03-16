Talenti e Imprese a confronto: ecco lo "Speed Date" di ITS Academy Cremona
Oltre 60 studenti e le eccellenze del territorio si incontrano il 26 marzo per costruire il futuro professionale della provincia di Cremona
Un format dinamico, veloce ed efficace per connettere il mondo della formazione d’eccellenza con il tessuto produttivo locale. Giovedì 26 marzo, a partire dalle ore 15:00, i locali dell’oratorio di Castelleone ospiteranno lo Speed Date di ITS Academy Cremona, l’evento di career day progettato per far scoccare la scintilla tra giovani talenti e le imprese del territorio.
L’evento vedrà la partecipazione di oltre 60 studenti dei corsi del primo anno di ITS, pronti a mettersi in gioco per trovare il proprio tirocinio curriculare, step fondamentale del percorso formativo che spesso si trasforma in un inserimento lavorativo diretto.
Gli studenti che affronteranno i colloqui sono attualmente iscritti ai percorsi formativi: Digitalizzazione dei Processi Industriali della sede di Crema, Strategie Tecnico Commerciali e Management per il il Made in Italy della sede di Crema, Automazione e Innovazione per la transizione ecologica della sede di Cremona.
Abbandonata la formalità dei lunghi colloqui tradizionali, lo “Speed Date” impone ritmi serrati: 10 minuti a disposizione per ogni candidato per presentare competenze, attitudini e sogni ai recruiter delle aziende presenti.
Le aziende partecipanti rappresentano i pilastri dell’economia cremonese e cremasca, ma non solo. I profili ricercati spaziano in ambiti ad alto tasso di innovazione meccatronica, Ict e digitale, comunicazione e marketing, cosmetica e innovazione, automazione e molti altri.
L’obiettivo”, ha detto Valentina Nucera, direttrice di ITS Academy Cremona, “è creare un modello snello, efficace in cui giovani e aziende sono al centro dei processi di formazione, selezione e del matching e con lo stesso peso. Gli studenti ITS si preparano in aula per i brevi colloqui e studiano le aziende che presenzieranno, mentre le aziende potranno inserire, in prima battuta in tirocinio curriculare i migliori talenti del territorio a costo zero. Portare oltre sessanta ragazzi a Castelleone significa dare un segnale forte: il territorio è vivo, i giovani hanno competenze tecniche di alto livello e le imprese sono affamate di innovazione”.
L’evento verrà replicato nel mese di aprile anche per gli studenti e le aziende del territorio di Casalmaggiore e Viadana. In questo caso lo Speed Date vedrà coinvolti oltre 40 studenti dei corsi in ambito meccatronico e informatico.