"A piedi nudi nel parco" il festival urbano si presenta con un prologo al Vecchio Passeggio

Arte, teatro e musica, con uno sguardo al futuro. “A piedi nudi nel parco”, il festival urbano che si terrà dal 10 al 26 aprile nel parco di Porta Mosa, si è presentato con un “prologo” al parco del Vecchio Passeggio tra musica dal vivo e molto altro.

Uno dei polmoni verdi della città diventa così sede di presentazione ma anche evento stesso; a raccontarlo è proprio Mattia Cabrini della “Compagnia dei Piccoli”: “È un prologo, l’abbiamo chiamato così perché vorremmo che quelle due settimane siano uno spettacolo e questo è un modo per iniziarne a respirare l’atmosfera. Innanzitutto, per ritrovarci in un parco; in secondo luogo, per mettere al centro l’arte, il teatro, la musica e poi raccontare quello che sarà. È stata l’occasione per riunirsi con tutte quelle associazioni e realtà che compongono questo calendario e con cui abbiamo strutturato l’intero progetto”.

Compagnia dei Piccoli, Anci e Comune di Cremona sono i capofila di un’iniziativa che prevede tre settimane di appuntamenti suddivisi in 18 spettacoli teatrali, 6 eventi culturali, 5 serate musicali e 6 laboratori artistici.

Cabrini prosegue: “Saremo in uno chapiteau teatrale dal 10 al 26 aprile: 35 eventi gratuiti tra spettacoli, musica, street art, laboratori ed esperienze aperte a tutti. L’obiettivo è quello di tenere insieme le persone e i diversi linguaggi per rimettere al centro l’umano. Il teatro è, per sua natura, sempre umano, ma abbiamo bisogno di ribadire che cosa sia davvero l’umanità in tempi in cui, probabilmente, sentiamo fin troppe notizie di disumanità”.

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