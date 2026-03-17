Banco Elementare, si amplia la rete di aiuti: destinatari saranno scuole, Sio e Rsa
Anap con Confartigianato propongono la nona edizione dell'iniziativa che è ormai un pilastro per il territorio cremonese e che mira a sostenere le realtà scolastiche del territorio
Torna a Cremona il “Banco Elementare”, l’iniziativa benefica promossa da Anap con Confartigianato per sostenere le scuole del territorio. Giunto alla sua nona edizione, il progetto si propone di raccogliere materiale didattico da destinare agli istituti locali, coinvolgendo attivamente i cittadini in un gesto di solidarietà concreta.
I volontari dell’Anap, affiancati per l’occasione dai piccoli “ambasciatori” delle classi quinte della scuola primaria Don Primo Mazzolari, saranno presenti nella Galleria del Centro Commerciale CremonaPo nei giorni di sabato 21 e sabato 28 marzo, dalle 10 alle 19.
Quest’anno la rete di aiuti si amplia. “Oltre ad alcune scuole, pensiamo di destinare questo materiale alla Sio, la scuola all’ospedale Maggiore, che abbiamo scoperto essere una realtà bellissima, dove i bambini dalla prima elementare ai 16 anni che si trovano ricoverati per delle cure o delle indagini sanitarie, sono seguiti da un insegnante che non fa perdere loro i corsi che seguono nelle loro scuole” spiega il presidente di Anap Confartigianato Cremona Alceste Bartoletti.
“Doneremo del materiale all’Rsa di Cremona Solidale, abbiamo visto che usano questo materiale didattico per fare disegni, colorare, quindi abbiamo pensato di trovare questo legame bambini con anziani”.