Ultime News

17 Mar 2026 La Sagra dello scalogno piacentino premiata a Roma
17 Mar 2026 Musica e legami al Filo, il concerto di Geodetiche per Occhi Azzurri riempie la sala
17 Mar 2026 Fuochi d'artificio davanti al carcere per festeggiare detenuto, foglio di via per 4 giovani
17 Mar 2026 Quartiere Po, assemblea animata. Gli assessori: "Presto interventi"
17 Mar 2026 Cremonese, contro la Fiorentina gol concessi con troppa facilità
Nazionali

Chelsea-Psg: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Il Chelsea ospita il Paris Saint-Germain in Champions League. Oggi, martedì 17 marzo, i Blues ospitano i parigini – in diretta tv e streaming – a Stamford Bridge nel ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea. Si riparte dal 5-2 del Parco dei Principi con cui la squadra di Luis Enrique, campione d’Europa in carica, si è aggiudicata il primo round del doppio confronto, avvicinando la qualificazione ai quarti. 

 

La sfida tra Chelsea e Psg è in programma oggi, martedì 17 marzo, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Palmer, Fernandez, Garnacho; Joao Pedro. All. Rosenior 

Psg (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Kvaratskhelia, Dembelé, Barcola. All. Luis Enrique 

 

Chelsea-Psg sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...