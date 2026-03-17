Dal 20 al 22 marzo tornano le uova AIL

Anche quest’anno tornano le Uova di Pasqua AIL, la manifestazione nazionale promossa dall’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, da oltre cinquant’anni al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie.

Dal 20 al 22 marzo i volontari di AIL Cremona saranno presenti nelle piazze della città e della provincia per offrire le tradizionali uova di Pasqua solidali e raccogliere fondi a sostegno delle attività dell’associazione. Negli ultimi anni i progressi della ricerca scientifica e delle terapie innovative hanno migliorato significativamente le possibilità di cura e la qualità della vita dei pazienti ematologici. Oggi circa il 70% dei pazienti affetti da un tumore del sangue guarisce o convive con la malattia.

Dice il dottor Giuseppe Navoni, vicepresidente di AIL Nazionale e referente AIL Cremona: “AIL Cremona scende in piazza per testimoniare la sua vicinanza ai pazienti onco-ematologici con una rinnovata passione e trasparenza che contraddistingue il nuovo modo di intraprendere i valori della solidarietà”.

Dichiara il presidente della Provincia di Cremona, Roberto Mariani: “Riteniamo importante che iniziative di solidarietà e di sensibilizzazione come questa possano avere un respiro realmente territoriale. L’auspicio è che la campagna riesca a diffondersi in modo capillare in tutta la provincia, coinvolgendo comunità, associazioni, volontari e cittadini. Parlare di tumori del sangue significa infatti non solo sostenere la ricerca e i pazienti, ma anche promuovere una maggiore consapevolezza sui temi della prevenzione, dell’informazione corretta e della cultura della salute. Come istituzione siamo felici di offrire uno spazio di rappresentanza per iniziative che uniscono solidarietà e attenzione alle persone più fragili. Parteciperò volentieri alla presentazione della campagna e auguro ad AIL Cremona il più ampio successo per un’iniziativa che ogni anno dimostra quanto la solidarietà possa diventare una forza concreta per tutto il territorio”.

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