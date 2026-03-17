Fiorello parte con ‘La Mattinanza’ su Rai2 ma per il mattino di Rai1 è un boccone amaro

(Adnkronos) – Fiorello domani parte con ‘La Mattinanza’, alle 7.10 su Rai2. La seconda rete pubblica proporrà ogni mattina fino alle 8 la replica del radio show ‘La Pennicanza’, che lo showman conduce con Fabrizio Biggio dalle 13.45 alle 14.30 su Radio2, con l’aggiunta di qualche contenuto inedito. La notizia, però, spoilerata in diretta lunedì da Fiorello, ha sorpreso la filiera del daytime e i vertici del marketing e della Produzione Rai e ha riaperto una vecchia ferita, quella che portò Rai2 e Rai1 a competere in quella fascia all’epoca di ‘Viva Rai2’. Allora, il progetto di portare Fiorello su Rai1 fu osteggiato dal Cdr del Tg1, allora guidato da Monica Maggioni, preoccupato per la perdita di spazi cogestiti dalla testata nella fascia delle morning news, e il programma fu collocato su Rai2, togliendo non poca luce al palinsesto mattutino di Rai1 senza però procurare una crescita sul lungo periodo della seconda rete che, finito lo show di Fiorello, è tornata agli ascolti abituali.

Ora, ‘La Mattinanza’ rischia di abbattersi come un fulmine di primavera sull’ultimo segmento di ‘Uno Mattina News’, il contenitore di infotainment del mattino di Rai1 condotto da Tiberio Timperi con la giornalista del Tg1 Maria Soave. Un programma che, nato nella sua veste rinnovata all’inizio di questa stagione, stava andando decisamente meglio dell’analogo contenitore dello scorso anno. Qualcuno nei corridoi Rai sostiene che si sarebbe potuto trovare il modo di portare Fiorello proprio su Rai1, ma che la cosa non è andata in porto e non solo per i tempi stretti. Ma forse anche perché Fiorello, che pur andando in onda nel day time viene gestito ‘ad personam’ dalla direzione Prime Time in quanto talent di punta, non ha mai dimenticato quel ‘no’ del Cdr del Tg1.