Nei giorni scorsi, il Questore di Cremona ha emesso quattro misure di prevenzione del “Foglio di Via” da Cremona per 2 anni nei confronti di due cittadini albanesi e due italiani, di età compresa tra i 19 e i 28 anni, provenienti da altra città e con numerosi precedenti penali.

I quattro, per festeggiare il compleanno di un componente del gruppo detenuto in carcere – e con diversi precedenti per rissa minaccia, lesioni, porto di oggetti atti ad offendere, resistenza a pubblico ufficiale e furto, nonché destinatario di un provvedimento Dacur – si sono infatti recati all’interno della casa circondariale, avevano acceso alcune batterie di giochi pirotecnici.

L’intervento di alcuni equipaggi delle Volanti della Questura di Cremona ha consentito di identificare rapidamente gli autori del gesto.

Le misure di prevenzione sono state adottate anche in considerazione dei numerosi precedenti penali dei 4 soggetti gravati da reati di rissa, rapina, minacce, lesioni, danneggiamento ed in materia di stupefacenti.

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