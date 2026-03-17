Mercoledì 18 marzo (ore 17.30), nella sede dell’Adafa (via Palestro 32), si terrà il secondo incontro organizzato dalla commissione cultura del sodalizio. Il relatore, prof. Vincenzo Montuori, terrà un incontro su Filippo Tommaso Marinetti, a 150 anni dalla nascita: dal manifesto del Futurismo ai testi.

L’appuntamento, dopo aver esaminato la vita e le multiformi attività di Marinetti, anche dal punto di vista editoriale e politico, illustrerà le caratteristiche salienti del Futurismo, analizzando i punti programmatici sia del manifesto generale del movimento, del 1909, che quelle del manifesto tecnico della letteratura futurista, del 1912, segnalando come i manifesti del Futurismo siano più d’uno.

Quindi, il relatore proporrà alcuni testi esemplificativi di scrittura futurista sia di Marinetti che di altri suoi sodali, che hanno operato dagli anni Dieci agli anni Trenta del Novecento.

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