Il 21 marzo al Boschetto l'edizione primaverile della festa dell'albero

Si terrà il 21 marzo la prima edizione primaverile della festa dell’albero. Il Comitato di Quartiere Boschetto-Migliaro intende celebrare il risveglio della primavera con questo appuntamento, dalle 10 alle 12 per grandi e bambini. Alle 10 il ritrovo in via del Convento al Boschetto per godere di una grande meraviglia: la Quercia, il tappeto erboso in fioritura, il cinguettio degli uccelli e la fruibilità del Parco Romolo Crotti.

E poi ci saranno interventi Maria Cristina Bertonazzi- naturalista – ma anche di Claudia Scaravonati e Marco Rozzi, del coro Gospel Choir Cremona e i laboratori didattici a cura della Fattoria Maghenzani.

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