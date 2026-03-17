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Cronaca

Il 21 marzo al Boschetto l'edizione primaverile della festa dell'albero

di Federica Bandirali

Tanti gli appuntamenti tra cui i laboratori didattici a cura della Fattoria Maghenzani. L'appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza

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Si terrà il 21 marzo la prima edizione primaverile della festa dell’albero. Il Comitato di Quartiere Boschetto-Migliaro intende celebrare il risveglio della primavera con questo appuntamento, dalle 10 alle 12 per grandi e bambini. Alle 10 il ritrovo in via del Convento al Boschetto per godere di una grande meraviglia: la Quercia, il tappeto erboso in fioritura, il cinguettio degli uccelli e la fruibilità del Parco Romolo Crotti.

 

E poi ci saranno interventi Maria Cristina Bertonazzi- naturalista – ma anche di Claudia Scaravonati e Marco Rozzi, del coro Gospel Choir Cremona e i laboratori didattici a cura della Fattoria Maghenzani.

 

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