Spring Music Festival, il 27 marzo all'auditorium la Harvard-Westlake Chamber Orchestra

Proseguono le anteprime del Cremona International Spring Music Festival 2026 con un nuovo appuntamento in programma venerdì 27 marzo alle ore 21 presso l’Auditorium “Giovanni Arvedi” del Museo del Violino di Cremona, che vedrà protagonista la Harvard-Westlake Chamber Orchestra, diretta dalla Dr.ssa Neli Nikolaeva.

Il Cremona International Spring Music Festival è promosso dall’IIS Antonio Stradivari di Cremona, capofila della Rete Musicale Scolastica Piazza Stradivari della Provincia di Cremona, con il patrocinio e il contributo di Regione Lombardia e Camera di Commercio di Cremona–Mantova–Pavia, e con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona e del Comune di Crema, oltre alla partecipazione delle principali istituzioni musicali del territorio.

La Harvard-Westlake Chamber Orchestra rappresenta uno degli ensemble più avanzati della Harvard-Westlake School di Los Angeles, istituto noto per l’eccellenza del proprio programma musicale e per l’attenzione alla formazione artistica e culturale degli studenti. L’orchestra è composta dai musicisti più esperti della scuola e offre una preparazione approfondita sia nel repertorio orchestrale sia nella musica da camera.

Nel corso degli anni, l’ensemble ha intrapreso tournée internazionali, esibendosi in importanti contesti europei e ottenendo ampi consensi, distinguendosi per qualità interpretativa e maturità musicale. L’attività musicale della scuola si distingue inoltre per l’attenzione ai temi della contemporaneità, della diversità e dell’inclusione, elementi che trovano spazio anche nella scelta dei programmi artistici.

A dirigere il concerto sarà la Dr.ssa Neli Nikolaeva, Direttrice Musicale del programma orchestrale della Upper School di Harvard-Westlake. Violinista di formazione internazionale, ha conseguito i più alti titoli accademici presso la University of Southern California e ha costruito una carriera articolata tra attività concertistica, didattica e discografica.

Accanto al repertorio classico, la sua esperienza si estende anche al mondo della musica per il cinema e della musica pop, con collaborazioni con importanti produzioni e artisti internazionali e partecipazioni a eventi di rilievo come Oscar, Grammy ed Emmy. Parallelamente, svolge un’intensa attività educativa, dedicata alla crescita e alla formazione delle nuove generazioni di musicisti.

Il concerto del 27 marzo rappresenta un’ulteriore occasione di incontro tra giovani talenti internazionali e il pubblico del territorio, confermando la vocazione del festival a promuovere lo scambio culturale e musicale attraverso il coinvolgimento di istituzioni scolastiche di alto livello.

Le anteprime del Cremona International Spring Music Festival 2026 proseguiranno domenica 29 marzo alle ore 16 presso la Chiesa di San Giorgio di Casalbuttano, con il concerto del Coro del Liceo musicale “A. Stradivari”, e lunedì 30 marzo alle ore 11 presso l’Ex Chiesa di San Vitale di Cremona, dove si esibiranno insieme la Hvitfeldtska Music High School di Gothenburg (Svezia) e il Liceo musicale “A. Stradivari”, in un ulteriore momento di incontro musicale internazionale. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti

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