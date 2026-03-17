Torriani, partita la formazione lavoro gratuita all'estero. Studenti a Parigi e Dublino

Sono partiti i primi 20, destinazione Parigi; a breve ne partiranno altri 20 per Dublino. Formazione scuola lavoro gratuita all’estero per quaranta studenti dell’indirizzo tecnico Torriani grazie al Decreto Ministeriale 88 del 21 maggio 2025 per percorsi Pcto su Stem e multilinguismo. Bando che aveva scadenza il 5 agosto 2025, vinto dal Torriani.

Un altro tassello dell’articolato processo di internazionalizzazione fortemente voluto dalla dirigente Simona Piperno e curato in ogni aspetto dalle docenti di inglese dell’ Istituto di via Lea Garofalo.

Un programma variegato e affascinante, quello delle due settimane parigine, alla scoperta dei quartieri della capitale, alternando visite ai musei e alle aziende, senza dimenticare i laboratori linguistici.

Un’opportunità straordinaria che ha richiesto una complessa selezione dei partecipanti e un’organizzazione puntuale.

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