Cottarelli ospite al Politecnico di Cremona per un seminario su crescita e riforme

Martedì 31 marzo, dalle 17.30 alle 19, l’Aula Magna Maffezzoni del Polo territoriale di Cremona del Politecnico di Milano ospiterà Carlo Cottarelli, tra i più autorevoli economisti italiani a livello internazionale, per un seminario dal titolo L’Italia del futuro: competitività e riforme per la crescita.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione studentesca Cres, dal Polo cremonese del Politecnico e dal Gruppo Giovani Industriali di Cremona, con l’obiettivo di favorire un momento di confronto tra studenti, università e mondo produttivo del territorio su alcune delle principali sfide economiche dell’Italia.

Al centro dell’incontro ci saranno temi cruciali come il debito pubblico, la stagnazione della produttività e le riforme ancora incompiute. Questioni che da anni animano il dibattito economico nazionale e che rappresentano nodi strutturali da affrontare per rilanciare la crescita.

Nel corso del seminario, Cottarelli proporrà un’analisi dell’evoluzione dell’economia italiana negli ultimi venticinque anni, utilizzando dati aggiornati e un linguaggio accessibile. L’intervento offrirà spunti di riflessione sulle cause della debole competitività del sistema Paese, sulle riforme necessarie in ambito fiscale, previdenziale e del lavoro, oltre che sul ruolo dell’Italia in Europa e sulle opportunità legate alle politiche comunitarie.

Uno sguardo sarà rivolto anche alle prospettive future per imprese, territori e nuove generazioni, in un contesto economico e geopolitico in rapido cambiamento, in cui le scelte su infrastrutture, formazione e sostenibilità dei conti pubblici saranno determinanti per il posizionamento del Paese.

Il programma prevede i saluti istituzionali del prorettore del Polo territoriale di Cremona Luciano Baresi, del presidente del Gruppo Giovani Industriali Davide Nicoletti e del presidente dell’associazione CRES Marco Carabelli. Seguirà l’intervento di Cottarelli e una sessione finale di domande e risposte con il pubblico.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, con iscrizione obbligatoria attraverso il sito del Polo di Cremona del Politecnico di Milano.

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