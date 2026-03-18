In corso di sistemazione la pagoda dei giardini pubblici: costo 8000 euro

Sono iniziati gli interventi di sistemazione della pagoda dei giardini pubblici di piazza Roma. Molto utilizzata per eventi e manifestazioni nel centro storico, soprattutto di carattere musicale, la pagoda necessitava infatti di manutenzione per valorizzarne la struttura, per restituirle l’originario decoro e permetterne l’utilizzo in piena sicurezza.

Per effettuare questo restyling, come condiviso nella cabina di regia del Distretto Urbano del Commercio, si è deciso di utilizzare parte delle risorse che l’Amministrazione ha destinato al DUC attraverso gli oneri di urbanizzazione.

L’intervento, per un costo di circa 8mila euro, non è solo destinato al ripristino e al riordino della pagoda per renderla più funzionale per eventi, ma anche alla conservazione della struttura. Nello specifico, si interviene con la verniciatura delle parti metalliche, la levigatura e verniciatura delle parti in legno (pavimenti) e la riparazione delle parti ammalorate dei gradini, anch’essi in legno, scrostando e riverniciando la copertura, mettendo in sicurezza e sigillando i quadri elettrici nonché con la posa di dissuasori antivolatili. In una seconda fase saranno riqualificati i corpi luminosi sostituendo quelli che presentano criticità.

“Questo intervento – dichiara l’assessore Luca Zanacchi – fa parte dei lavori in fase di attuzione, anche nel centro storico, per migliorare il decoro della città, insieme alle azioni recentemente intraprese per la riqualificazione illuminotecnica dei monumenti. Per il centro storico lavoriamo coinvolgendo anche i componenti del Distretto Urbano del Commercio in quanto le azioni messe in atto sono funzionali alla valorizzazione delle attività commerciali presenti in questa zona della città”.

© Riproduzione riservata